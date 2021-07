UEFA Euro 2020. Estádio de Wembley vai receber 60.000 espetadores

A chanceler alemã esteve esta sexta-feira no Reino Unido, naquela que deve ser a última visita oficial antes de deixar o cargo. Com o tema covid-19 a fazer parte da agenda, demonstrou-se preocupada com os elevados casos registados em território britânico e com a decisão de Boris Johnson a respeito dos jogos da UEFA Euro2020 que irão decorrer no estádio de Wembley.

"Na Alemanha, decidimos deixar menos adeptos no estádio, em Munique, mas o Governo britânico tomará as suas decisões."

O estádio londrino tem capacidade para receber 60.000 espetadores nas meias finais e na final do UEFA Euro2020. Perante as críticas de Angela Merkel, Boris Johnson garante que as orientações das autoridades de saúde vão ser tidas em conta e descarta reduzir a lotação do estádio.

"Claro que seguiremos as orientações científicas, se recebermos alguma sugestão nesse sentido", acrescentando que "há certos eventos que podemos levar a cabo, de forma cuidadosa e controlada, testando todos os intervenientes".

Há cinco meses que o Reino Unido não registava um número tão alto de infeções, quase 28 mil num só dia. Desde a semana passada que os casos com a variante Delta cresceram 46%, mas o Governo está confiante no impacto da vacinação para que o país possa dar um passo em frente.

