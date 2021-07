UEFA Euro 2020. O resumo do Ucrânia - Inglaterra

Pela primeira vez no Europeu a Inglaterra jogou fora de Inglaterra e não sentiu falta do fator Wembley frente à Ucrânia. A seleção inglesa goleou a ucraniana por 4-0 em Roma e garantiu o apuramento para as meias-finais do Campeonato da Europa.

Harry Kane (4 e 50 minutos), Harry Maguire (46) e Jordan Henderson (63) marcaram os golos da Inglaterra, que regressa às meias-finais de um Europeu 25 anos depois.

Na quarta-feira, em Wembley, onde perdeu com a Alemanha nas meias-finais do Euro1996, a Inglaterra, que nunca atingiu a final de um Europeu, vai defrontar a Dinamarca, que venceu a República Checa (2-1).