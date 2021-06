Euro2020. Portugal joga com Espanha no primeiro teste para a fase final

A seleção portuguesa de futebol tem o primeiro 'teste' de preparação para o Euro2020 na sexta-feira, diante da Espanha, em Madrid, onde Fernando Santos poderá começar a 'desenhar' um 'esboço' da formação que se vai estrear na competição.

Ao fim de uma semana de trabalho na Cidade do Futebol, os campeões europeus deslocam-se à capital espanhola, para defrontar 'La Roja', no Wanda Metropolitano, casa do campeão Atlético de Madrid e, por conseguinte, do internacional luso João Félix, que está entre as opções do selecionador nacional.

Este será um teste de 'fogo' para Portugal, mas, de alguma forma, também importante para analisar o momento e a forma dos jogadores, a faltarem 11 dias para a estreia no Grupo F do Euro2020, frente à Hungria.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional terá ainda outro encontro de preparação, com Israel, em09 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Já a seleção espanhola, foi sorteada no Grupo E, no qual vai defrontar a Polónia, comandada por Paulo Sousa, Suécia e Eslováquia, estreando-se no Euro2020 frente aos suecos, em 14 de junho.

Situação dos jogadores

Com a integração de Bruno Fernandes no grupo de trabalho a partir desta quarta-feira, Fernando Santos passará a ter 22 jogadores disponíveis para a viagem a Espanha, ainda que João Moutinho esteja em dúvida para o primeiro 'ensaio', devido a problemas musculares.

Embora esteja às ordens do técnico, é provável que Bruno Fernandes se limite a cumprir apenas alguns minutos de jogo, na melhor das hipóteses, ao contrário de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, que nem entram nas 'contas'.

O trio do Manchester City participou, no último sábado, na final da Liga dos Campeões e só se juntará à comitiva lusa no sábado, dia seguinte ao particular com a Espanha.

Outra provável baixa para o duelo com os espanhóis é o avançado do Valência Gonçalo Guedes, que termina o período de isolamento obrigatório precisamente no dia do jogo, após ter tido um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, que provoca a covid-19.

Seleção espanhola

No primeiro teste de preparação, os campeões europeus vão ter pela frente outro ex-vencedor do Campeonato da Europa, a Espanha, campeã em 1964, 2008 e 2012, naquele que será o primeiro de dois encontros de 'La Roja' até ao arranque da prova continental.

A formação comandada por Luis Enrique, que apenas iniciou os treinos na segunda-feira, conta com 24 jogadores, menos dois do que o máximo permitido pela UEFA, apresentando-se sem qualquer atleta do Real Madrid pela primeira vez na história.

Em 16 jogos realizados em Espanha, Portugal soma apenas uma vitória, contra 11 derrotas e ainda quatro empates, o último dos quais em 2002 (1-1), na preparação para o Campeonato do Mundo desse ano, na Coreia do Sul e Japão.