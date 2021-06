Sérgio Oliveira na conferência de imprensa da seleção

Sérgio Oliveira foi o jogador da seleção nacional que falou esta manhã aos jornalistas em conferência de imprensa.

O médio Bruno Fernandes deverá ser esta quarta-feira a principal novidade do treino da seleção portuguesa de futebol, juntando-se ao grupo que prepara a presença na fase final do Euro2020, ainda desfalcado de quatro elementos.

O jogador do Manchester United gozou alguns dias de descanso após ter disputado a final da Liga Europa, na semana passada, passando agora a integrar os trabalhos da equipa das 'quinas', que tem uma sessão agendada para as 10:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Se a presença de João Moutinho, a recuperar de problemas musculares, permanece uma incógnita, certa volta a ser a ausência de João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva, que se juntam à seleção no sábado, e de Gonçalo Guedes, que está a cumprir isolamento obrigatório, após ter tido um teste positivo para o novo coronavírus.

Tendo em conta o regime livre definido pelo selecionador até dia 08 de junho, os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar durante os treinos, na Cidade do Futebol, tendo total liberdade antes e depois dos trabalhos da seleção nacional.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, na sexta-feira, e com Israel, em 09 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.