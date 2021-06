Euro2020. Portugal realiza último treino antes de particular com Israel

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do jogo particular com Israel, numa sessão na qual Fernando Santos deverá ter novamente à disposição todos os atletas convocados para a fase final do Euro2020.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o conjunto luso tem um apronto agendado para as 17:00, pouco depois de o selecionador e um jogador falarem em conferência de imprensa, a partir das 16:15, na antevisão do derradeiro encontro de preparação para o Europeu, agendado para quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Fernando Santos deverá ter os 26 jogadores em pleno no relvado, à semelhança do que sucedeu na segunda-feira, naquele que foi o primeiro treino em que o técnico teve a totalidade do grupo às suas ordens.

A partir de hoje, os jogadores entram em concentração, terminando, assim, o regime livre que tinha sido definido pelo selecionador desde o arranque da preparação e que permitia que os atletas apenas tivessem a obrigação de se apresentar durante os treinos, na Cidade do Futebol.

O jogo de preparação entre Portugal e Israel está marcado para quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sendo que no dia seguinte a 'equipa das quinas' parte para Budapeste, onde ficará concentrada durante o Campeonato da Europa.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

