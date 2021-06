Seleção nacional está quase toda vacinada contra a covid-19

A seleção de futebol já está vacinada contra a covid-19, mas só agora foi revelado e porque houve suspeita de infeção depois do último jogo. As autoridades dizem que se trata de uma de exceção prevista para casos de representação do país em eventos internacionais. Abrange também os atletas dos jogos olímpicos.

O assunto da vacinação no futebol surge com o caso positivo do capitão espanhol Busquets depois do jogo com Portugal. Foram levantadas dúvidas sobre se algum elemento da equipa portuguesa teria ficado também infetado.

Na última conferência de imprensa, a questão foi desvalorizada, mas horas depois a Federação Portuguesa de Futebol decidiu esclarecer a situação. Disse, em comunicado, que todo o grupo testou negativo à covid-19 e que a maioria da comitiva portuguesa já está imunizada.

O processo terá começado há um mês e, segundo a federação, decorreu em tempo útil.

O organismo adianta que, no entanto, algumas pessoas ainda não têm indicação para serem vacinadas por terem estado infetadas há menos de 6 meses.

À semelhança da seleção nacional, as equipas da Bélgica e França também vão entrar em campo vacinadas.

Portugal tem estreia marcada para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste.

Atletas portugueses que vão aos Jogos Olímpicos também estão vacinados

A vacinação à seleção portuguesa insere-se numa lógica de exceção. A task force esclarece que se aplica em ações específicas de representação do país em eventos internacionais, em que as organizações recomendam a vacinação dos participantes.

Pelo mesmo motivo, os atletas que vão levar ao peito o emblema nacional nos Jogos Olímpicos de Tóquio já foram imunizados.