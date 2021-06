Euro 2020. Ronaldo garante que seleção nacional está preparada para a estreia

Cristiano Ronaldo garante que Portugal está preparado para a estreia no UEFA EURO 2020.

O capitão da seleção diz que não vai para a competição a pensar em recordes pessoais e que o mais importante é ganhar à Hungria.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), um encontro que será dirigido pelo turco Cuneyt Çakir.

