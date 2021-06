UEFA Euro 2020. Fábrica da Guarda interrompe turno para ver jogo de estreia da seleção

Portugal esteve de olhos postos neste jogo de estreia no campeonato da Europa, mas na Guarda uma fábrica parou mesmo a produção e deixou que os funcionários acompanhassem a partida.

Momentos antes da estreia portuguesa pararam as máquinas e os 60 trabalhadores do último turno do dia fizeram da fábrica bancada.

A Coficab instalou televisões em três locais diferentes da unidade e 60 trabalhadores do último turno do dia viram Portugal vencer. A multinacional diz que usou a medida no âmbito de uma política de motivação dos funcionários.

O grupo com quase 900 funcionários é o maior empregador privado do Distrito da Guarda.

