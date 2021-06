Sérgio Conceição recorda hat-trick contra a Alemanha no Euro 2000

A última vez que a Seleção Nacional venceu a Alemanha foi há 21 anos, no Euro 2000, num jogo da fase de grupos em Roterdão, Países Baixos. Sérgio Conceição marcou os golos da partida, com um hat-trick.

A SIC recupera uma entrevista de 2016 em que o treinador do FC Porto recorda o último jogo em que Portugal saiu vitorioso frente à Alemanha.

As duas seleções defrontam-se este sábado, às 17:00, em Munique, em jogo do grupo F do UEFA Euro 2020.

Se Portugal vencer, garante o apuramento para os oitavos de final da competição.