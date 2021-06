UEFA Euro 2020. Fernando Santos diz que não tem medo da Alemanha

Portugal já treinou em Munique, no estádio onde vai jogar com a Alemanha, este sábado.

25 dos 26 jogadores estiveram no relvado. A única exceção é Nuno Mendes. O defesa está lesionado com uma mialgia na coxa esquerda e já não treinou esta quinta-feira. Por isso, é baixa confirmada para o jogo com a seleção alemã.

Os restantes jogadores treinaram sem limitações.

Esta foi a última sessão de treinos antes do jogo com a Alemanha. Em caso de vitória, a seleção portuguesa garante já um lugar nos oitavos-de-final da competição. O jogo está marcado para as 17:00, deste sábado.

Fernando Santos: "Não tenho medo da Alemanha"

O treinador da seleção portuguesa, Fernando Santos, confirma que Nuno Mendes não vai a jogo com a Alemanha. O selecionador nacional garante que Portugal não tem medo do adversário, mas rejeita o favoritismo.

"Não tenho medo da Alemanha", afirma.

Rúben Dias inclui a Alemanha nos favoritos

Já o jogador Rúben Dias inclui a Alemanha no lote de favoritos a vencer o UEFA Euro 2020. O defesa central diz que Portugal conhece bem o adversário deste sábado e revela que falou sobre o jogo com Gundogan.