UEFA Euro 2020. Portugal garante passagem aos oitavos-de-final se vencer Alemanha

A seleção portuguesa chegou na quinta-feira à tarde a Munique onde, este sábado, vai jogar com a Alemanha. O último treino antes do jogo começa às 15:30.

O estádio onde Portugal vai jogar com a Alemanha já está equipado a rigor, com as cores da bandeira nacional.

A seleção vai pisar aquele relvado pela primeira vez esta sexta-feira à tarde, às 15:30, mas antes há conferência de imprensa de Fernando Santos e de um jogador.

Depois da vitória na primeira jornada do Europeu frente à Hungria, a equipa viajou na quinta-feira de Budapeste para Munique. À chegada ao hotel, estavam alguns portugueses que não quiseram deixar escapar a possibilidade de ver de perto os jogadores.

A confiança na equipa de Fernando Santo está no máximo. Os alemães perderam no primeiro jogo com a França. Caso Portugal vença, garante o acesso à fase seguinte deste campeonato da Europa.