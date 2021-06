Contagem decrescente para o Portugal - Alemanha

Portugal e Alemanha medem forças este sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do grupo F do UEFA Euro 2020, que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.

Veja abaixo em direto a emissão especial da SIC Notícias de antevisão ao encontro:

Direto

Nuno Mendes e João Félix são baixas confirmadas para o jogo desta tarde, devido a mialgia.

Na primeira jornada, a Seleção Nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo.

Portugal soma três pontos no grupo F, os mesmos da França, que venceu os germânicos por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.