Madeirenses esperam que Cristiano Ronaldo volte a marcar

Portugal e Alemanha medem forças este sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do grupo F do UEFA Euro 2020, que será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.



Na Madeira, terra de Cristiano Ronaldo, a esperança é que Portugal ganhe frente a Alemanha e que o capitão da seleção volte a marcar.