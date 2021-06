Adeptos acompanharam Portugal-Alemanha nas ruas de Munique

O jogo de Portugal com a Alemanha foi seguido de perto pelos adeptos portugueses que também acompanharam o jogo nas ruas de Munique.



Os portugueses que moram na Hungria continuaram a apoiar a seleção nacional desde Budapeste.

A festa começou ao almoço, num restaurante típico português, a acreditar na vitória lusa.

O jogo de Portugal frente à Alemanha, que acabou com a derrota da seleção portuguesa, por 4-2.

Com esta derrota, Portugal, que não perdia em Europeus há 12 jogos, cai para o 3.º lugar do grupo, com 3 pontos, os mesmos que a Alemanha e menos um que a França, que, também este sábado, empatou com a Hungria em Budapeste a um golo (os magiares somaram o primeiro ponto no Campeonato da Europa).