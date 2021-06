UEFA Euro 2020. Na Covilhã, muitos vão ver o jogo de Portugal nas esplanadas

Na Covilhã, as esplanadas da cidade tratam dos preparativos para poderem receber os adeptos que queiram assistir ao jogo da seleção ao ar livre.

Vítor veste de verde. É a cor da farda de trabalho, mas a favorita é o vermelho. Se bem que hoje o coração bate pelas duas, as cores nacionais. No jogo frente à França antevê não mais que um empate.

Comes e bebes não vão faltar nesta esplanada no jardim público da Covilhã, no centro da cidade. António espera ter aqui cerca de 300 pessoas no espaço ao ar livre, tal como aconteceu nos outros dois jogos da seleção.

A esplanada tem três televisores exteriores colocados estrategicamente para que os adeptos possam assistir ao jogo sem necessidade de grandes concentrações.