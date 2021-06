Euro. Portugal com todos disponíveis no último treino antes da Bélgica

A seleção portuguesa de futebol contou hoje com todos os jogadores disponíveis no derradeiro treino no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, Espanha, antes do jogo de domingo com a Bélgica, dos oitavos de final do UEFA Euro 2020.

Tal como já tinha acontecido no último apronto realizado em solo húngaro, na sexta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, voltou a contar com 26 convocados, desta vez, no relvado do palco do encontro do duelo dos 'oitavos'.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores de campo foram divididos em dois grupos para realizarem exercícios com e sem bola, enquanto os três guarda-redes trabalharam junto de uma das balizas às ordens de Fernando Justino.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do UEFA Euro2020 no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, um encontro que será dirigido pelo alemão Felix Brych.

"Jogo com a Bélgica é uma final"

Para Fernando Santos o jogo com a Bélgica é uma final. O selecionador nacional reconheceu este sábado que os belgas têm qualidade, mas acredita que Portugal vai ser mais competente.

"As finais não se jogam, as finais ganham-se", disse Fernando Santos na conferência de antevisão ao jogo de amanhã.

Moutinho diz que Portugal tem de se impor e minimizar valias belgas

O médio João Moutinho considerou este sábado que Portugal tem de "impor o seu jogo" diante da Bélgica, no encontro dos oitavos de final do UEFA Euro 2020 de futebol, e "tentar minimizar os pontos fortes" da líder do ranking mundial.