Euro. Seleção portuguesa a caminho de Sevilha para jogo com a Bélgica 

A seleção nacional já deixou Budapeste, na Hungria, e segue agora para Sevilha, onde joga no domingo os oitavos de final do euro frente à Bélgica.

O autocarro que transporta os jogadores e equipa técnica saiu este sábado de manhã do hotel onde a seleção estava instalada.

Após o jogo em Sevilha, o grupo de Fernando Santos segue para a Cidade do Futebol, que passa a ser o quartel-general da equipa até ao final da participação portuguesa na competição.

Na parte da tarde, a partir das 17:30 (16:30 em Lisboa) o selecionador Fernando Santos e um jogador a designar vão falar à comunicação social em conferência de imprensa remota, que antecede à derradeira sessão de treino de adaptação ao relvado do Estádio La Cartuja, em Sevilha, palco do duelo dos 'oitavos'.

O treino no relvado terá início às 18:30 (17:30) e os primeiros 15 minutos serão abertos aos jornalistas.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do UEFA Euro 2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, um encontro que será dirigido pelo alemão Felix Brych.