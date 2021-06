Em Aveiro, adeptos portugueses estão otimistas para o jogo de Portugal

Na praia da Barra, em Ílhavo, o tempo fresco e nublado não afasta as previsões otimistas para o jogo de Portugal deste domingo com a Bélgica, em Sevilha.

Esta equipa joga todos os domingos, há mais de 20 anos, no areal da praia da Barra. Às 20:00 estará cada um na sua casa a ver o jogo de Portugal contra a Bélgica.

De Portugal, espera-se um jogo mais quente do que esta manhã em Ílhavo e com bolas a entrar na baliza da Bélgica.

A seleção portuguesa de futebol prossegue este domingo a defesa do título europeu e tentará atingir os quartos de final do UEFA Euro 2020, defrontando a Bélgica, líder do ranking mundial, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.