Euro. Bragança evita concentrações para assistir ao jogo de Portugal

Bragança prepara-se para assistir ao jogo da seleção para o UEFA Euro 2020, sobretudo em casa. A vitória de Portugal com a Bélgica é uma esperança partilhada por todos.

Em dia de missa o pensamento está também no futebol. A fé não falta para o jogo da seleção portuguesa com a Bélgica.

Em Bragança, o entusiasmo tem aumentado com a prestação de Portugal, embora longe das grandes mobilizações do passado.

As emoções do futebol deixaram de ser vividas no coletivo. Os brigantinos optam por evitar concentrações.

A seleção portuguesa de futebol prossegue este domingo a defesa do título europeu e tentará atingir os quartos de final do UEFA Euro 2020, defrontando a Bélgica, líder do ranking mundial, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.