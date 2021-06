Resumo. Tarde de sonho para a República Checa em Glasgow

Glasgow recebeu o primeiro jogo da Escócia em Campeonatos da Europa desde o Euro 96. Do outro lado estava a experiente República Checa que teve aos 16 minutos a chance de marcar o 1-0. Patrick Schick viu David Marshall afastar o remate.

Na resposta, Robertson também testou os reflexos de Vaclik, o guarda-redes do Sevilha desviou a bola do caminho da baliza.

A primeira parte foi intensa e só aos 42 minutos houve nova oportunidade, mas desta vez os checos aproveitaram da melhor maneira. Patrik Schik com um cabeceamento colocado marcou o primeiro golo do jogo.

Na segunda parte, David Marshall voltou a ser o primeiro a brilhar com uma boa defesa. Do outro lado Jack Hendry esteve muito perto de empatar o jogo. O remate do escocês acertou em cheio na trave.

A equipa da casa estava mais pressionante e, por isso, o segundo golo de Patrik Schick foi ainda mais surpreendente. O avançado do Bayer Leverkusen não hesitou e rematou do meio campo. David Marshall estava adiantado e não conseguiu chegar a tempo de impedir o golo checo.

Com o 2-0 no marcador, a Escócia tentou pelo menos reduzir a desvantagem, mas os ressaltos na defesa checa e a exibição de Vaclik tornaram impossível essa missão. A República Checa foi uma dor de cabeça para a estreia da Escócia, em especial Patrik Schick que teve uma tarde de sonho em Glasgow.