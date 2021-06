O País de Gales perdeu este domingo com a Itália, por 1-0, na terceira jornada do grupo A do UEFA Euro 2020, mas garantiu o apuramento para os oitavos-de-final.

No Estádio Olímpico de Roma, a seleção italiana, que já tinha o apuramento garantido, venceu o País de Gales e assegurou o primeiro lugar do grupo.

A Itália termina o grupo A na liderança, com nove pontos, enquanto o País de Gales é segundo, com quatro, os mesmos da Suíça, e a Turquia em último, sem qualquer ponto somado.