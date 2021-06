A Áustria derrotou a Ucrânia por 1-0 e garantiu o segundo lugar do grupo C, marcando encontro com a seleção de Itália nos oitavos-de-final do Europeu.

Um golo de Christoph Baumgartner, aos 21 minutos, selou o triunfo dos austríacos, que tinham sido eliminados na fase de grupos nas duas primeiras participações.

A Ucrânia fica à espera de saber se consegue o apuramento no terceiro lugar.