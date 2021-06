UEFA Euro 2020. O resumo do Finlândia - Bélgica

A Bélgica, que já tinha garantido lugar nos oitavos-de-final, venceu os três jogos da fase de grupos do UEFA Euro 2020.

Os diabos vermelhos bateram a Finlândia por 2-0, na última jornada do grupo B.

A Bélgica venceu o grupo com nove pontos, contra três de Dinamarca (segunda), Finlândia (terceira) e Rússia (quarta), com o desempate a ser feito pelo confronto direto - a Finlândia ganhou à Dinamarca por 1-0 e perdeu com a Rússia por 1-0.

Nas contas dos melhores terceiros, a Suíça (quatro pontos, no Grupo A), garantiu um lugar nos 'oitavos', pois a Finlândia (terceira do Grupo B) e a Ucrânia (terceira do Grupo C) somaram apenas três pontos.