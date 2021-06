Euro 2020. Inglaterra quebra "maldição" e estreia-se com vitória sobre a Croácia

A seleção inglesa estreou-se este domingo no Euro 2020 com uma vitória, no Estádio de Wembley, em Londres, por 1-0 sobre a Croácia e quebrou uma "maldição" que durava há várias décadas: pela primeira vez venceu o jogo de abertura de um campeonato na Europa.

O golo do triunfo foi marcado por Raheem Sterling ao minuto 57.

Com esta vitória, a Inglaterra está provisoriamente na lidernaça do grupo, com três pontos, e fica a aguardar pelo desfecho do encontro que vai encerrar a primeira jornada, o Escócia-República Checa, a disputar na segunda-feira, enquanto a Croácia é para já última, sem pontos.