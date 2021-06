Alemanha venceu 10 dos 18 jogos com Portugal

A Alemanha perdeu na primeira jornada do UEFA Euro 2020 com a França e por isso está pressionada a vencer Portugal no jogo deste sábado.

Portugal e Alemanha já jogaram entre si 18 vezes na história, os alemães venceram 10 jogos. Portugal venceu apenas três e houve cinco empates. O último triunfo português foi na fase de grupos do Euro 2000.

Para este sábado, o defesa Matthias Ginter e o avançado Serge Gnabry foram titulares no encontro frente a França, mas sentiram algumas dores durante a semana e por isso estão dúvida.