Alemão Thomas Müller está lesionado e deve falhar jogo com a Hungria

O avançado Thomas Müller falhou hoje o treino da seleção alemã, a um dia do jogo com a Hungria, do Euro2020 de futebol, numa sessão em que já estiveram Toni Kroos, Mats Hummels e Ilkay Gündongan.

Os três jogadores, que foram titulares no sábado na vitória por 4-2 diante de Portugal, estiveram ausentes por razões diferentes, Kroos em gestão de esforço, e Hummels e Gündongan com problemas no joelho e gémeos, respetivamente.

O avançado do Bayern Munique limitou-se a fazer ginásio e também corrida, sendo possível que o selecionador Joachim Löw aposte no lado direto do ataque em Leon Goretzka.

"O que o Thomas [Müller] dá não está apenas no que joga, mas no que fala. Está permanentemente a coordenar e a organizar a equipa", considerou o antigo jogador e internacional Bastian Schweinsteiger em relação à importância do avançado.

A Alemanha defronta a Hungria em Munique, e Portugal a França jogam em Budapeste na terceira e última jornada do grupo F, com ambos os jogos com início agendado para as 20:00 (horas de Lisboa) de quarta-feira.

O grupo é liderado pela França, com quatro pontos, seguida de Alemanha e Portugal com três, enquanto a Hungria tem um.