As imagens do protesto de milhares de pessoas contra a eutanásia

Milhares de pessoas concentraram-se esta quinta-feira, junto à Assembleia da República, em protesto contra as propostas de despenalização da eutanásia, que estão a ser discutidas no Parlamento.

O debate das cinco propostas teve início às 15:00, mas às 13:00 milhares de manifestantes já estavam reunidos no local e um grupo de jovens recolhia assinaturas para a realização de um referendo à eutanásia.

"Cuidar não matar" ou "Pare e pense" foram algumas das mensagens escritas pelos manifestantes em cartazes. "Quem somos nós para matar?", era um dos slogans mais usados no início do protesto.

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, foi uma das personalidades que marcou presença no início do protesto. Em declarações aos jornalistas, o líder pediu que o povo português fosse ouvido sobre o assunto, em vez de o país ficar à mercê da "consciência de 230 deputados".

A Assembleia da República debate e vota esta quinta-feira cinco projetos de lei para a despenalização da morte assistida, do BE, PS, PAN, PEV e Iniciativa Liberal, que preveem essa possibilidade sob várias condições.