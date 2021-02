Eutanásia. Presidente considera conceito de "sofrimento intolerável" demasiado vago no texto

O Presidente da República enviou o decreto que regula a eutanásia para o Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o diploma cria uma "situação de insegurança jurídica que seria de evitar numa matéria tão sensível".



O diploma só chegou esta quinta-feira a Belém, mas o Presidente já sabia o que queria dizer aos juízes do Tribunal Constitucional. O dia ainda ia a meio e já eram conhecidas as oito páginas de argumentos que sustentam o pedido de Marcelo para fiscalização preventiva da constitucionalidade do decreto que pretende regular a morte medicamente assistida.

O Presidente considera que conceitos como "sofrimento intolerável" ou "lesão definitiva de gravidade extrema" estão demasiado indeterminados no texto para darem aos médicos um "quadro legislativo minimamente seguro".

Pior, acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio constitucionalista, a concretização de tais conceitos fica largamente dependente da decisão dos médicos, o que significa que o legislador está a delegar em terceiros matéria que a Constituição lhe proíbe delegar.