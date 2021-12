Juristas escrevem carta aberta a Marcelo contra veto à lei da Eutanásia

Um grupo de 10 juristas escreveu uma carta aberta ao Presidente da República onde se manifestam contra o veto à lei da eutanásia.

Alegam que os argumentos supostamente baseados em razões jurídicas não fazem sentido e que os conceitos que levaram ao chumbo do documento não foram declarados inconstitucionais. O advogado Paulo Saragoça da Matta, um dos signatários da carta, diz que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa foi "pessoal" e "tática".

“Acredito seriamente que possam ser convicções pessoais do senhor Presidente da República a motivar o veto. Seja como for, não sou contra que o Chefe de Estado utilize as suas próprias convicções pessoais, jurídicas, filosóficas, étnicas, para fundamentar as suas decisões”, afirma

Saragoça da Matta considera ainda que ao vetar este diploma, o Presidente da República vai remeter o documento a “um novo Parlamento com uma nova composição, um novo debate sobre a questão”. Defende também que “faria todo o sentido ter promulgado o diploma”, considerando que, na sua opinião e dos restantes signatários da carta, as dúvidas colocadas no veto “não são de molde a impedir a promulgação do diploma”.