Presidente da República devolve lei da eutanásia ao Parlamento

Após o chumbo do Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa vai devolver a lei da eutanásia ao Parlamento. Numa breve nota publicada no site da Presidência pode ler-se:

“Tendo-se o Tribunal Constitucional pronunciado hoje pela inconstitucionalidade de preceitos da nova versão do decreto da Assembleia da República sobre a morte medicamente assistida, o Presidente da República vai devolver, de novo, o diploma à Assembleia da República, sem promulgação, nos termos do art.º 279.º, número 1, da Constituição, logo que publicado, no Diário da República, o Acórdão daquele Tribunal”.