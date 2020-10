A coordenação da versão online do projeto é da jornalista Sandra Varandas, editora da SIC Notícias Online, Pedro Coelho, jornalista da Grande Reportagem da SIC e Professor Auxiliar da NOVA FCSH e Marisa Torres Silva, Professora Auxiliar da NOVA FCSH.

O projeto integra ainda as colaborações dos alunos Ana Soares, Diogo Barradas, Maria Rodrigues e Rita Murtinho, todos da variante de jornalismo do curso de Ciências da Comunicação da NOVA FCSH, e dos jornalistas Mariana Teófilo Cruz, da SIC Notícias Online e do Repórter de imagem da SIC José Silva.