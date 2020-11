Marine Le Pen está em primeiro lugar nas sondagens para as presidenciais francesas.



Numa entrevista à SIC e ao Expresso, a líder do partido nacionalista Rassemblement National entende que as línguas estrangeiras, incluindo o português, não deverão ser ensinadas às crianças do primeiro ciclo. Portugal tem a maior comunidade imigrante em França.

Marine Le Pen recebeu André Ventura na Assembleia Nacional francesa.