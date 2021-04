O Padrinho, a Madrinha e o Vizinho Espanhol: o que separa e o que distingue a extrema-direita europeia?

A extrema-direita europeia cavalga em cima do caos. Numa sociedade plena de fissuras, onde a distância entre eleitos e eleitores é cada vez maior, a extrema-direita europeia preenche os espaços vazios que os partidos tradicionais há muito não preenchem.

O movimento "Coletes Amarelos", em França, representa a revolta da classe média invisível contra o sistema. A extrema-direita de Marine Le Pen apanhou essa onda e surfou-a até onde conseguiu. A intromissão da política nos "Coletes Amarelos" destruiu o movimento, mas Marine Le Pen não para de subir nas sondagens. No próximo confronto Le Pen – Macron – a líder extremista tem, nesta altura, o primeiro lugar assegurado, na primeira volta das Presidenciais de 2022.

André Ventura arrecadou 500 mil votos, nas Presidenciais de janeiro de 2021, em Portugal. Matteo Salvini preside ao partido mais votado em Itália e Santiago Abascal fez crescer o VOX até ao terceiro lugar na representação parlamentar nas Cortes espanholas.

Nesta reportagem visitamos o território do líder europeu mais próximo de André Ventura, Matteo Salvini, espécie de "Padrinho" do deputado português; visitamos a "Madrinha", Marine Le Pen, mulher que Ventura criticou abertamente em 2019, mas de quem está hoje muito próximo. Visitamos, por fim, o "Vizinho Espanhol", Santiago Abascal. André Ventura tentou, por diversas vezes, reunir com Abascal, mas o líder do VOX nunca respondeu à chamada.

Neste quarto episódio da série "A Grande Ilusão" analisamos o discurso e a prática destes políticos em ascensão. Imigração, religião, família, valores: o que pensam e que sociedade querem construir.

Na SIC Notícias online pode consultar o projeto "Extremos" com conteúdos complementares à série Grande Ilusão.

Reportagens de Pedro Coelho e José Silva (imagem); edição de imagem de Andrés Gutierrez; grafismo de Marta Coelho; Produção de Diana Matias com alunos da NOVA FCSH; coordenação Amélia Moura Ramos; direção Ricardo Costa e Marta B. dos Reis.

Projeto financiado pela Bolsa de Jornalismo de Investigação atribuída pela Fundação Calouste Gulbenkian. O trabalho é igualmente fruto de uma parceria estabelecida entre a SIC e a NOVA FCSH.

