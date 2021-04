"Cifrões e outros demónios, 2.ª edição": quem financia a extrema-direita europeia?

Hoje no Jornal da Noite

No quinto e último episódio da série "A Grande Ilusão", vamos saber como se financiam os partidos europeus de extrema-direita.

A Grande Reportagem SIC mergulha no universo obscuro que alimenta a máquina política da União Nacional, em França, da Lega, em Itália, do VOX, em Espanha e do Chega, em Portugal.

Em "Cifrões e outros demónios, 2ª edição", regressamos também a César do Paço, financiador do Chega. Que passado esconde este milionário, a viver nos Estados Unidos da América?

"Cifrões e outros demónio, 2ª edição" para ver esta quarta-feira no Jornal da Noite.

Veja também:

ACOMPANHE O ESPECIAL EXTREMOS

É um projeto patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian que terá uma expressão multimédia e que incluirá um conjunto de grandes reportagens que a SIC emitirá em fevereiro de 2021. O projeto resulta de uma parceria estabelecida entre a SIC e a NOVA FCSH e pretende mergulhar no difícil tópico do “populismo radical que alimenta a direita nacionalista e antissistema europeia” - título que esconderá derivas em direção aos extremos; em direção ao quadro que molda a extrema direita.