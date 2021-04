"Há dados novos sobre o Chega e a relação que manteve durante um bom período com um milionário"

O último episódio da série "A Grande Ilusão" regressa ao tema tratado na segunda reportagem, "por isso é que tem como título 'Cifrões e outros demónio - 2º edição'".

Este episódio é uma continuação "dessa área mais cinzenta dos partidos de extrema-direita europeus, que é exatamente o lugar onde vão buscar dinheiro e a forma como se financiam".

O sucesso destas lideranças está intimamente relacionado com a capacidade de, cada uma, encontrar financiamentos que alimentem as poderosas e eficazes máquinas de propaganda.

Através de investigações feitas por jornalistas franceses e italianos, chega-se à Rússia, lugar de origem de muito do dinheiro que tem alimentado a União Nacional, de Marine Le Pen, e a Lega de Matteo Salvini. Em Espanha, o El País revelou as ligações entre o VOX e uma organização que já esteve na lista dos grupos terroristas.

Em Portugal, este episódio regressa ao milionário português, de passado obscuro, César do Paço. Desvenda a forma como César do Paço tentou influenciar o Governo cabo-verdiano e o CDS Madeira e, detalhando esse modus operandi, alimenta a dúvida sobre a relação que o empresário manteve com o Chega, de André Ventura.

"Cifrões e outros demónio, 2ª edição" para ver esta quarta-feira no Jornal da Noite.

Veja também:

ACOMPANHE O ESPECIAL EXTREMOS

É um projeto patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian que terá uma expressão multimédia e que incluirá um conjunto de grandes reportagens que a SIC emitirá em fevereiro de 2021. O projeto resulta de uma parceria estabelecida entre a SIC e a NOVA FCSH e pretende mergulhar no difícil tópico do “populismo radical que alimenta a direita nacionalista e antissistema europeia” - título que esconderá derivas em direção aos extremos; em direção ao quadro que molda a extrema direita.