FC Porto sagra-se campeão nacional

O FC Porto sagrou-se esta quarta-feira campeão nacional de futebol pela 29.ª vez.

Os "azuis e brancos" precisavam de apenas um empate frente ao Sporting, mas venceram o clássico no Estádio do Dragão por 2-0.

Os golos do triunfo portista foram marcado por Danilo, aos 64 minutos, e Marega, aos 90+1.

Com duas rondas por disputar, o FC Porto passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.

Por seu lado, o Sporting, que ainda não tinha sofrido qualquer derrota sob o comando de Rúben Amorim, manteve-se no terceiro posto, com 59 pontos, contra 57 do Sporting de Braga, quarto, que empatou 1-1 com o Belenenses SAD.

Veja abaixo em direto a emissão especial da SIC Notícias com a festa portista: