FC Porto recebe troféu de campeão na segunda-feira

O FC Porto vai receber o troféu de campeão nacional na segunda-feira, após a receção ao Moreirense, na 33.ª e penúltima jornada da prova, revelou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Naquele que será o primeiro jogo dos 'azuis e brancos' após a conquista do título - e o último jogo da época em casa - os dragões vão levantar o troféu pela 29.ª ocasião na história do clube e receber as medalhas de campeão nacional relativas à época 2019/20", informa a LPFP, em curto comunicado.