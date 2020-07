FC Porto recebe troféu de campeão

O FC Porto vai ser receber esta segunda-feira o troféu de campeão de 2019-2020 no Estádio do Dragão, onde goleou hoje o Moreirense.

A equipa de Sérgio Conceição sagrou-se campeão nacional na passada quarta-feira, na jornada 32 da I Liga. Este é o 29.º título nacional dos "dragões", o segundo conquistado sob o comando técnico de Sérgio Conceição.

Os 27 novos campeões nacionais

Um a um, fazemos o retrato dos 27 jogadores que, com mais ou menos minutos, ajudaram a construir e a contar a história do 29.º título nacional do FC Porto.

O percurso rumo ao título

Recorde aqui o percurso dos "dragões" até à conquista do 29.º campeonato.