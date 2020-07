Nelson Veríssimo felicita treinador e jogadores do FC Porto pela conquista do título

O treinador interino do Benfica, Nelson Veríssimo, felicitou esta segunda-feira "Sérgio Conceição e os jogadores" do FC Porto pela conquista do título da I Liga portuguesa de futebol e assumiu que a segunda volta não correu como desejado.

O técnico foi questionado sobre se considerava o FC Porto um justo campeão nacional, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida de terça-feira, frente ao Desportivo das Aves, e acabou por atribuir a conquista dos 'dragões' à segunda volta irregular do Benfica.

"Tivemos uma primeira volta em que estivemos muito bem, sempre na frente, e uma segunda [volta] que não aconteceu como queríamos. O FC Porto acabou por somar mais pontos do que nós e, por isso, felicitar o Sérgio [Conceição] e os jogadores pela conquista que tiveram", analisou Nelson Veríssimo.

Já com a final da Taça de Portugal no horizonte, precisamente frente aos 'dragões', Nelson Veríssimo foi perentório ao afirmar que vencer a 'prova rainha' do futebol português "não" salva a época do Benfica, mas admitiu que será um homem realizado se conseguir conquistar esse troféu no seu último jogo ao 'leme' da equipa.

"Fará de mim um homem realizado como qualquer benfiquista. Nesse sentido, sim, é por isso [conquistar títulos] que estamos aqui desde o início da época e esse é um dos objetivos", assumiu o sucessor de Bruno Lage.

No entanto, Veríssimo fez questão de lembrar que estava a entrar em terrenos que não gosta, ao abordar o encontro decisivo com o FC Porto, pois diz que tem de "ser coerente" e isso passa por "centrar energias" nos próximos dois jogos do campeonato, frente ao Desportivo das Aves e ao Sporting.

"O foco deles [jogadores do Benfica], neste momento, está no Desportivo das Aves, até porque a preparação aponta nesse sentido. Acredito que no subconsciente comecem a pensar nisso [na final da Taça de Portugal], mas o foco está sempre no jogo seguinte, que é o mais importante neste momento", sublinhou.

Benfica defronta FC Porto na final da Taça de Portugal

O Benfica vai defrontar o FC Porto na final da Taça de Portugal que está agendada para 1 de agosto, no Estádio Cidade de Coimbra, às 20:45.

A partida encerra a temporada de 2019/20, marcada por uma interrupção de mais de dois meses devido à pandemia de covid-19 e na qual o FC Porto se sagrou campeão nacional após recuperar de uma desvantagem de sete pontos para o Benfica no final da primeira volta da competição.

A má prestação dos 'encarnados' na segunda volta conduziu à saída do técnico Bruno Lage após uma derrota 2-0 no Funchal, frente ao Marítimo, na 29.ª jornada da I Liga.