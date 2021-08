Depois de dois adiamentos por causa da pandemia, a organização do EDP Vilar de Mouros reconfirma o cartaz para a próxima edição.

Os britânicos Placebo vão atuar no palco principal, no momento que comemoram 20 anos de carreira. A banda de punk rock já vendeu mais de 12 milhões de álbuns, que incluem êxitos como "Nancy Boy", "Every You Every Me" ou "Without You I'm Nothing".

Os Limp Bizkit regressam ao Minho para atuar no festival, 20 anos depois de se estrearem em Portugal.

Em 2001, a banda liderada por Fred Durst escolheu o reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras, em Lisboa para filmar um dos seus mais famosos videoclipes, o do tema "Boiler".

Iggy Pop, Bauhaus, Suede, Wolfmother, Hoobastank, Gary Numan e Battles são outros dos nomes que também vão atuar em Vilar de Mouros, no próximo ano.

O festival, que celebra este ano o 50.º aniversário, também vai contar com bandas portuguesas no cartaz: The Legendary Tigerman e Tara Perdida.