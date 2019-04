Ficou para a História

1889

Nasce o cineasta Charles Chaplin, Charlot, realizador, ator de teatro e cinema, figura-chave do século XX.

1917

Lenine regressa à Rússia depois de anos de exílio na Suíça.

1948

É assinada a Convenção de Cooperação Económica Europeia em Paris, criando a OECE, atual OCDE, de que Portugal é membro fundador.

1972

Lançamento da nave espacial norte-americana Apollo-16.

1990

Rosa Mota vence, pela terceira vez, a maratona de Boston.

1991

Morre, com 83 anos, o cineasta britânico David Lean, realizador de "Lawrence da Arábia" e "Doutor Jivago".

2003

Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta e Chipre assinam, em Atenas, os Tratados de Adesão à União Europeia, que se tornará efetiva a 01 de maio de 2004.

2008

Morre o matemático e meteorologista norte-americano Edward Lorenz, "pai" da Teoria do Caos. Tinha 90 anos.

2014

Naufrágio do "ferry" Sewol, na Coreia do Sul, causa a morte de 304 pessoas, a maioria estudantes do secundário.