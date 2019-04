Ficou para a História

1961

Forças opositoras ao regime cubano de Fidel Castro tentam, em vão, a invasão de Cuba pela Baía dos Porcos, a partir do sul dos EUA.

1970

A Apollo XIII regressa a Terra, com os astronautas a salvo, depois da explosão dos depósitos de combustível.

1982

Jorge Nuno Pinto da Costa é eleito presidente do FC Porto.

1999

Milícias pró-integracionistas espalham o terror em Timor-Leste. Dezenas de civis são massacrados em Díli.

2003

O basquetebolista norte-americano Michael Jordan disputa o seu último jogo oficial e termina a carreira.

Morre o multimilionário britânico e filantropo Paul Getty II. Tinha 70 anos



2004

Toma posse o Governo de José Luís Zapatero, em Espanha.

2006

A judoca portuguesa Telma Monteiro ascende ao primeiro lugar do ranking mundial na categoria até -52 kg.

2010

O alpinista português João Garcia atinge o cume do Annapurna, de 8091 metros, no Nepal, tornando-se o primeiro português a conseguir chegar ao topo das 14 montanhas do mundo acima dos oito mil metros

Morre, aos 87 anos, Gabriel García Marquez, escritor colombiano e prémio Nobel da Literatura.



2015

Morria José Mariano Gago, antigo ministro da Ciência e do Ensino Superior. Tinha 66 anos.



2018

Morre, aos 92 anos, Barbara Bush, mulher do antigo Presidente norte-americano George H.W. Bush e mãe de George W. Bush.