Ficou para a História

1962

Eusébio marca o seu primeiro golo frente ao FC Porto.

MANUEL MOURA

1994

Morre o antigo presidente dos EUA Richard Nixon, aos 81 anos.

ASSOCIATED PRESS

2003

O chefe dos inspetores da ONU para o desarmamento do Iraque Hans Blix considera "pouco sólida" a informação de Washington e Londres, sobre a existência de armas de destruição maciça no país. Na foto, soldados britânicos inspecionam armas no Iraque.

© Reuters Photographer / Reuter

2003

A PGR abre um inquérito às contas bancárias na Suíça do antigo ministro das Cidades, Isaltino Morais.

MANUEL DE ALMEIDA

2005

Zacarias Moussaoui é considerado culpado de conspiração do 11 de setembro de 2001 nos EUA.

© Ho New / Reuters

2010

Carlos Costa é nomeado para substituir Vítor Constâncio no cargo de governador do Banco de Portugal.