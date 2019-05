Ficou para a História

1911

- É criada a Guarda Nacional Republicana.

1924

- Começam os Jogos Olímpicos de Paris. Portugal conquista a medalha de Bronze em hipismo.

1945

- II Guerra Mundial. Tropas aliadas entram em Hamburgo.

1950

- Início do julgamento de Álvaro Cunhal e de outros dirigentes do PCP, por alegados crimes políticos.

1968

- Maio de 68. Começa, em França, o movimento de contestação. Levantamentos no Quartier Latin e na Sorbonne juntam estudantes e trabalhadores.

1979

- Pela primeira vez, uma mulher, a conservadora Margaret Thatcher, conquista a liderança do Governo, no Reino Unido.

1999

- Tornado fustiga Newcastle, no estado de Oklahoma, nos EUA, destruindo centenas de casas e matou várias pessoas

2007

- O grupo paramilitar protestante da Irlanda do Norte, Força de Voluntários do Ulster, anuncia o fim da luta armada.

- Astrónomos norte-americanos anunciam a descoberta do maior planeta extrassolar, situado a 440 anos-luz da Terra.

- Morre, com 84 anos, Wally Schirra, o primeiro astronauta norte-americano a concluir um voo em órbita da Terra. Participou nos programas Mercúrio, Gemini e Apolo.

- Uma criança britânica de três anos, Madeleine, é dada como desaparecida num complexo turístico na Praia da Luz, em Lagos, onde se encontrava de férias com os pais.

2011

- D. José Policarpo é eleito novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, no decorrer da 177.ª Assembleia Plenária, na Casa de Nossa Senhora das Dores, no Santuário de Fátima.

- Primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia que o Governo chegou a acordo com a troika para as medidas a implementar em Portugal.

- Morre Jackie Cooper, que se tornou aos 9 anos o mais novo ator nomeado para um Oscar com o filme "Skippy". Tinha 88 anos.

- As fações palestinianas assinam, no Cairo, um acordo de reconciliação que permite a realização de eleições no prazo de um ano. Os representantes de 13 grupos, incluindo os grandes rivais Fatah, no poder na Cisjordânia, e o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, bem como independentes assinam o acordo depois de terem tido encontros com responsáveis egípcios.

2014

- O atleta português Mário Silva conquista a medalha de bronze na categoria de -68 kg nos campeonatos da Europa absolutos de taekwondo, a decorrer em Baku, Azerbaijão.

- Morre, aos 85 anos, Veiga Simão, antigo ministro da Educação e da Defesa.

- Morre Gary S. Becker, economista norte-americano e prémio Nobel. Tinha 83 anos.

2017

- Um acidente numa mina no norte do Irão provoca vinte e um mortos.