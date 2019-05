Ficou para a História

1502

- O navegador Cristóvão Colombo larga do porto de Cádis, em Espanha, na quarta e última viagem ao Novo Mundo.

1858

- Nasce Ricardo Jorge, médico, escritor, investigador, fundador do Instituto Nacional de Saúde.

1918

- Sidónio Pais é proclamado presidente da República Portuguesa.

1945

- Manifestação, em Lisboa, pela vitória aliada na II Guerra Mundial. Concentração no Largo do Rato com percurso pelas embaixadas dos EUA, do Reino Unido e da França.

- II Guerra Mundial. O criminoso nazi Hermann Goering é capturado pelo 7.º Exército dos EUA.

1950

- Robert Schuman, ministro dos Assuntos Externos francês, propõe a criação de uma autoridade comum para regular a indústria do carvão e do aço na Alemanha Ocidental e em França. É o primeiro passo político para a União Europeia.

1969

- 200 santos são retirados do calendário litúrgico oficial da Igreja Católica. A medida insere-se no conjunto de reformas do Concílio Vaticano II.

1978

- O primeiro-ministro italiano Aldo Moro, raptado 54 dias antes pelas Brigadas Vermelhas, é encontrado morto num automóvel no centro de Roma.



1999

- Portugal concede asilo político ao ex-presidente da Guiné-Bissau Nino Vieira.

2000

- Um corte total de eletricidade afeta quase metade de Portugal continental.

2004

- Atentado bombista na Tchechénia causa a morte ao presidente do país Akhmad Kasdyrov.

2010

- É criado o Fundo Europeu de Estabilização financeira por todos os membros da Zona Euro, para ajudar a combater





2013

- O Conselho de Ministros aprova o regime de IVA de caixa, diploma que irá abranger "85% das empresas portuguesas".

2014

- A agência de notação financeira Moody's anuncia ter subido a perspetiva de classificação da dívida soberana portuguesa em um nível, de "Ba2" para "Ba3". A Standard & Poor's passa a perspetiva da classificação da dívida portuguesa de "negativa" para "estável", explicando a decisão com o facto de a economia de Portugal ter ultrapassado as expetativas.

2016

- O Tribunal Arbitral do Desporto reduz para quatro anos a suspensão aplicada a Michel Platini, que vai demitir-se a presidência da UEFA.

2017

- A assembleia-geral da Associação Mutualista Montepio aprova, por larga maioria, os novos estatutos da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), o que permite avançar para a sua transformação em Sociedade Anónima.

- Morre, aos 83 anos, Armando Baptista-Bastos, jornalista, cronista e escritor.

- Donald Trump demite o diretor do FBI, James Comey, que conduzia uma investigação às eventuais relações entre a sua equipa de campanha nas eleições de 2016 e a Rússia, anunciou a Casa Branca.