Ficou para a História

1906

- Nasce D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto que desafiou a ditadura do Estado Novo de Oliveira Salazar.

1913

- Nasce o ator João Villaret.

1933

- As forças militarizadas do partido nazi de Hitler, as SA, queimam, em toda a Alemanha, obras dos autores proibidos pelo regime, que vão de JW Goethe a Heinrich Heine, Holderlin, Thomas Mann ou Shakespeare.

AP

1940

- II Guerra Mundial. As forças nazis invadem a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. Demite-se o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. É substituído por Winston Churchill.

ASSOCIATED PRESS

1967

- Morre a atriz portuguesa Palmira Bastos.

1972

- José Afonso interpreta pela primeira vez em público "Grândola Vila Morena", em Santiago de Compostela.

João Relvas

1981

- Primeira vitória de François Mitterrand nas Presidenciais francesas.

LIPCHITZ

1984

- Após dez dias em estado de coma, morre, em Lisboa, o ciclista português Joaquim Agostinho, 41 anos.

Michael Kowalczyk

1990

- É aprovada a proposta de Lei que estabelece a extinção da Reforma Agrária.

1991

- João Paulo II começa uma visita de quatro dias a Portugal.

BRUNO MOSCONI

1994

- Nelson Mandela é investido presidente da África do Sul, um dia depois de consagrado pelo Parlamento recém-eleito.

David Brauchli

1996

- Francisco Umbral, escritor e jornalista espanhol, recebe o Prémio Príncipe das Astúrias de Literatura.

PAUL WHITE

1997

- O computador da IBM Deep Blue vence o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov.

1998

- O Sinn Fein, braço político do IRA, decide, por maioria, apoiar o plano de paz para o Ulster.

1999

- Milícias pró-integracionistas lançam a violência em Díli, capital de Timor-Leste.

EDDY HASBY

2004

O Tribunal Especial para os crimes cometidos em Timor-Leste emite um mandado de captura sobre o general Wiranto, ministro da Defesa da Indonésia em 1999.

Beawiharta Beawiharta

2006

- A Agência Espacial Europeia (ESA) confirma a chegada da nave Vénus Express à órbita do planeta.

2007

- O deputado do CDS-PP Nuno Melo é eleito vice-presidente da Assembleia da República.

HUGO DELGADO

2005

- Inauguração em Berlim do Memorial do Holocausto em homenagem aos seis milhões de judeus assassinados pelo regime nazi.

2007

- Rússia e Cazaquistão assinam um acordo para a construção do primeiro centro internacional de enriquecimento de urânio.

MIKHAIL KLIMENTYEV

2008

- A Junta Militar da Birmânia confisca mais dois carregamentos das Nações Unidas que chegaram por avião e se destinavam às vítimas do ciclone Nargis, informou o Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU.

AP

2008

- A portuguesa Vanessa Fernandes conquista, em Lisboa, o quinto título europeu consecutivo de triatlo, batendo assim o recorde do holandês Rob Barel, que conquistou quatro títulos consecutivos entre 1985 a 1988.