Ficou para a História

1811

- Independência do Paraguai.





1915

- Revolta liderada pelo Partido Democrático contra o governo da ditadura de Pimenta de Castro. Há duas centenas de mortos e mais de mil feridos. O executivo é demitido.



1940

- II Guerra Mundial - morrem 400 mil civis no bombardeamento nazi da Holanda.

1941

- II Guerra Mundial - 3600 judeus são presos em Paris pelas forças nazis de ocupação.

1945

- É estabelecida a República Democrática na Áustria.

1948

- Termina o mandato britânico na Palestina e é constituído o Estado de Israel. A Legião Árabe da Transjordânia invade os territórios palestinianos e entra em Jerusalém.

1955

- Os países do Leste europeu constituem o Pacto de Varsóvia.

1958

- Manifestações maciças de apoio a Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática à Presidência da República, no Porto.

1972

- Okinawa regressa à posse do Japão depois de 27 anos sob jurisdição norte-americana.

- É lançada a primeira estação espacial norte-americana Skylab.

1978

- Os EUA e a China assinam o primeiro acordo comercial, depois de 30 anos de afastamento.

1986

- Um tribunal jugoslavo condena à morte Andrija Artukovic, responsável pela polícia e pelos campos de concentração nazi na Croácia.

1991

- Reprivatização do jornal Diário de Notícias. Os títulos são adquiridos por cerca de 42 milhões de euros pelo consórcio da Lusomundo.

- Jiang Qing, viúva de Mao Tse-Tung, suicida-se depois de 15 anos de prisão. Tinha 86 anos.

1998

- Morre, aos 82 anos, o cantor, ator e produtor norte-americano Frank Sinatra.

1999

- Valpaços, Quarteira, Póvoa de Santa Iria, Macedo de Cavaleiros e Santa Comba Dão passam a cidade.

2003

- O filósofo Eduardo Lourenço recebe o Prémio da Latinidade da União Latina.

- O filósofo e sociólogo alemão Jurgen Habermas vence o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais.

2004



- Morre, aos 71 anos, Jesus Gil y Gil, principal acionista do Atlético de Madrid, antigo presidente do clube, promotor imobiliário e ex-alcaide de Marbella.

2005

- A nadadora portuguesa Susana Barroso conquista a medalha de prata nos 50 metros costas da Taça do Mundo de Natação de atletas paralímpicos.

- São sepultadas em Díli, Timor-Leste, as últimas 32 vítimas, não identificadas, dos ataques das milícias, em 1999.

2006

- Segunda noite de violência em São Paulo, com ataques a instalações policiais desencadeados pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Aumenta para 52 o número de mortos.

2008

- O Zenit São Petersburgo conquista a Taça UEFA de futebol, ao derrotar o Glasgow Rangers, por 2-0, na final disputada do Estádio de Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.

2009

- A fragata portuguesa Corte-Real termina a missão bem sucedida de escolta de um navio das Nações Unidas que transportava bens alimentares para Berbera, no norte da Somália.

2010

- Portugal e Espanha entregam na FIFA o livro da candidatura conjunta ao Mundial de 2018 e 2022 de futebol.

- Morre, aos 66 anos, o fiscalista, professor universitário, comentador político e jurisconsulto José Luís Saldanha Sanches.

2012

- Morre Manuel Reis Santos, vice-presidente da Academia Nacional de Belas Artes. Tinha 91 anos.

2013

- Três astronautas regressam à Terra a bordo da nave espacial russa Soyuz TMA-07M, que aterrou sem incidentes no Cazaquistão, depois de seis meses de missão na Estação Espacial Internacional.

2013

- O Conselho Nacional de Justiça do Brasil legaliza o casamento homossexual.

2016

- O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordena às autoridades que assumam o controlo das fábricas que pararam de produzir e que detenham os proprietários, um dia depois de declarar estado de emergência económica no país.

2017

- A Coreia do Norte lança um míssil balístico que percorre cerca de 700 quilómetros antes de cair no Mar do Japão.

- Emmamuel Macron toma posse como Presidente da República de França, tornando-se, com 39 anos, o mais jovem chefe de Estado do país.