Ficou para a História

1866

- Nasce o compositor francês Erik Satie.

1934

- Na Alemanha nazi, Adolf Hitler proíbe o acesso dos judeus aos cuidados de saúde.

1939

- Suécia, Noruega e Finlândia rejeitam os pactos de não agressão oferecidos pela Alemanha nazi.

1940

- II Guerra Mundial. Forças nazis de Hitler ocupam Bruxelas.

AP

1957

- O Egito impede a passagem de navios mercantes israelitas no Canal do Suez.

ASSOCIATED PRESS

1958

- Campanha eleitoral para as eleições presidenciais portuguesas. O Governo de Salazar, perante as manifestações de apoio a Humberto Delgado, proíbe "qualquer perturbação da ordem pública".

1959

- O monumento ao Cristo-Rei é inaugurado em Almada.

1967

- Assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz pela LUAR, Liga de Unidade e Acção Revolucionária.

1984

- O Senado norte-americano rejeita, pelo terceiro ano consecutivo, o pedido do presidente Ronald Reagan de atribuição de verbas para fabrico de armas químicas.

1985

- O Sinn Fein, braço político do Exército Republicano Irlandês, consegue 50 dos 566 lugares, nas eleições locais da Irlanda do Norte.

1989

- Otelo Saraiva de Carvalho é libertado do estabelecimento prisional de Tomar, após quatro anos e onze meses de detenção, pelo presumível envolvimento nas FP 25 de Abril.

Francisco Seco

1989

- A URSS inicia a retirada de tropas da República Democrática Alemã

1996

- A Assembleia da República aprova a Lei sobre a redução do horário de trabalho para 40 horas semanais.

1997

- A Federação Internacional do Automóvel retira Portugal do calendário de Fórmula Um.

© Albert Gea / Reuters

2003

- Portugal sagra-se campeão da Europa em futebol sub-17, ao vencer a seleção de Espanha por 2-1 na final da prova, realizada no Estádio do Fontelo, em Viseu.

2004

- Vasco Graça Moura é distinguido com o Prémio Internacional Diego Valeri, pela tradução das "Rimas" de Petrarca.

2007





- Dois comboios cruzam a fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul pela primeira vez desde há 50 anos.

- A Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscovo e a Igreja Ortodoxa Russa no Estrangeiro assinam a Ata da União Canónica, pondo fim a um dos mais importantes cismas dos cristãos ortodoxos russos.

- Angola, Eslovénia e Bósnia-Herzegovina são eleitos para o Conselho de Direitos Humanos da ONU.

2008

- Morre, com 91 anos, a escritora brasileira Zélia Gattai, viúva de Jorge Amado.





2009



- Duas mulheres são eleitas para o Parlamento do Kuwait, pela primeira vez na história do emirato do Golfo, após as eleições legislativas de dia 16.

- Morre Mário Benedetti, escritor uruguaio, expoente da literatura latino-americana do séc. XX- Tinha 88 anos.

- A guerrilha Tamil anuncia a decisão de depor as armas para acabar com os combates com as tropas do Sri Lanka no nordeste da ilha.

Eranga Jayawardena / AP

2011

- Conselho Europeu aprova acordo de empréstimo a Portugal.

- Dominique Strauss-Kahn demite-se, através de comunicado, do cargo de diretor geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), na sequência da acusação de tentativa de violação.

2012

- Morre, aos 63 anos, Donna Summer, cantora norte-americana popularizada nos anos 1970 na música disco.



© Chris Helgren / Reuters

2013

Morre Jorge Rafael Videla, antigo ditador argentino condenado a prisão perpétua por delitos contra a humanidade cometidos no último regime de facto (1976-1983). Tinha 87 anos.

HO

2014

- Termina o programa de ajustamento português, que marca a saída da troika do país.



© Hugo Correia / Reuters (Arquivo)

2017

- Morre, aos 92 anos, Viktor Gorbatko, um dos primeiros astronautas soviéticos e camarada de treino de Iuri Gagarin.