Ficou para a História

1907

- Nasce Georges Prosper Remi, Hergé, autor belga de Banda Desenhada, criador de Tintin.

1911

- Criação do Escudo, unidade monetária da República Portuguesa.

1939

- A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini (à esquerda) assinam a aliança militar.

1973

- Os EUA e o Reino Unido vetam a resolução do Conselho de Segurança da ONU que visava alargar as sanções impostas a Portugal, pela manutenção de colónias em África.

1991

- Mil dias após o incêndio de agosto de 1988, começam as obras de reconstrução do Chiado, em Lisboa.

1992

- Cimeira de La Rochelle. França e Alemanha criam uma força conjunta de 35 a 45 mil soldados para reforço da NATO.

1998

- Morre, com 53 anos, Francisco Lucas Pires, ex-dirigente do CDS, deputado, eurodeputado, antigo ministro da Cultura e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

- Abertura ao público da EXPO 98.

2001

- Pulseiras eletrónicas começam a ser usadas como alternativa à prisão preventiva.

2002

- Aprovação dos protocolos entre a Câmara de Lisboa, o Sporting e o Benfica, para a construção dos estádios.

2003

- É decretada a prisão preventiva a Paulo Pedroso, no âmbito do processo Casa Pia.

2004

- A Palma de Ouro do Festival de Cannes é atribuída ao documentário de Michael Moore "Farenheit 9/11".

2005

- O Benfica retoma o título de campeão nacional de futebol, depois de 11 temporadas.

2010

- 158 mortos e oito sobreviventes, sete dos quais feridos, é o balanço da queda de um Boeing-737 da Air India Express, proveniente de Dubai, no aeroporto de Mangalore (India).

- José Mourinho vence a Liga dos Campeões ao serviço do Inter de Milão, ao bater o Bayern Munique por 2-0, em Madrid.

2011

- Irmã Maria Clara do Menino Jesus torna-se a sexta beata de Portugal.

- Morre o antigo ciclista António Lima Fernandes, que venceu oito etapas na Volta a Portugal e foi duas vezes campeão português de velocidade. Tinha 76 anos.

- O compositor e realizador norte-americano Joseph Brooks, de 73 anos, autor de uma canção popular nos anos 1970, "You Light Up My Life", distinguida com um óscar, é encontrado morto em Nova Iorque.

- Ao conquistar a Taça de Portugal André Villas-Boas torna-se o segundo treinador da história do FC Porto a conquistar quatro troféus numa só temporada, igualando o croata Tomislav Ivic, que alcançou o feito na época 1987/1988.

2014

- Golpe de estado na Tailândia, pelo exército tailandês, que suspende a Constituição e demite o governo, mas decide manter em funções o Senado.

2016

- António Costa é reeleito secretário-geral do PS, em eleições diretas pelos militantes socialistas com 95,3% dos votos, contra 2,8% do ex-dirigente Daniel Adrião.

- Morre Nick Menza, ex-baterista da banda norte-americana Megadeth. Tinha 51 anos.

- O parlamento grego aprova as medidas de austeridade exigidas pelos credores para a concessão de uma nova parcela do terceiro programa de resgate ao país, negociado em 2015.

- Morre, aos 36 anos, Nicky Hayden, piloto campeão mundial de MotoGP em 2006, na sequência de atropelamento quando circulava de bicicleta.

- Pelo menos 22 pessoas morrem e 59 ficam feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, no final de um concerto da cantora Ariana Grande. No dia seguinte, o grupo extremista Estado Islâmico reivindica o atentado.