Ficou para a História

1905

Fundado o Museu Nacional dos Coches.

MANUEL DE ALMEIDA

1935

Criado o Instituto Nacional de Estatística.

1939

Parlamento britânico aprova o plano para a independência da Palestina, em 1949, que será recusado por judeus e árabes.

© Reuters Photographer / Reuter

1985

A Medalha da Liberdade dos EUA é concedida a Frank Sinatra (na imagem), ao ator James Stewart, ao cientista francês Jacques Cousteau, ao pianista de jazz Count Basie e ao piloto de ensaios Charles Yeagger.

© Lee Celano / Reuters

1999

Manoel de Oliveira é distinguido com o Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes.

© Reuters Photographer / Reuter

2001

Nasce o site da SIC Notícias, o primeiro site da SIC, que agrega a informação da SIC e da SIC Notícias.

2010

A nave espacial norte-americana Atlantis solta amarras da Estação Espacial Internacional (ISS), depois de concluir a sua última missão no espaço.

© Scott Audette / Reuters

2011

Morre o ciclista espanhol Xavier Tondo, depois de ter sido atingido pela porta da garagem de sua casa, quando se preparava para ir treinar. Xavier Tondo correu por duas equipas portuguesas, a Barbot-Gaia e a LA-MSS, ao serviço da qual venceu, em 2007, o Troféu Joaquim Agostinho e a Volta a Portugal.

© Eric Gaillard / Reuters

2013

Georges Moustaki, cantor francês de origem grega e um dos reconhecidos nomes da "chanson française", morre aos 79 anos, em Nice.

© Charles Platiau / Reuters

2017

Morre, aos 89 anos, na Suíça, Roger Moore, ator britânico intérprete de papéis como James Bond e O Santo.